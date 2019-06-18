https://static.news.ru/photo/571d5012-91cf-11e9-bb8f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Рост ВВП в I квартале 2019 года, по данным Росстата, составил 0,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Это совпадает с предварительной оценкой, опубликованной статистическим ведомством ранее.

Объём ВВП России в январе–марте 2019 года составил 24 трлн 487,1 млрд рублей, а его дефлятор за этот период по отношению к ценам I квартала 2018 года составил 108,5%, говорится на сайте ведомства .

Наибольший рост индекса физического объёма валовой добавленной стоимости к соответствующему периоду предыдущего года продемонстрировали добыча полезных ископаемых, а также финансовая и страховая деятельность, — пояснили в Росстате.

Как писал News.ru, с учётом предварительной оценки роста ВВП в I квартале 14 июня Банк России пересмотрел свой макропрогноз на 2019 год, ухудшив ожидания с 1,2-1,7% до 1,0-1,5%.