https://static.news.ru/photo/1c928996-a190-11e9-bd97-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Данные об уровне инфляции в июне были опубликованы ранее установленного времени из-за одного из подведомственных учреждений, которые направили данные в Единую базу статистической информации (ЕБСД) до окончательного подтверждения, сообщает Росстат.

В связи с тем, что подобные сбои уже случались, было принято решение разработать сквозной регламент опубликования данных, что обеспечит полную верификацию информации.

Из опубликованных ЦБ данных следует, что рост потребительских цен в июне снизился до 4,7% в годовом выражении. В мае показатель составлял 5,1%.

Как ранее писал News.ru, Центробанк не видит необходимости расследовать якобы преждевременную публикацию данных по инфляции в РФ за июнь. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.