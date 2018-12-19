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Росстат: недельная инфляция составила 0,2%

Сергей Лантюхов/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Потребительские цены в РФ с 11 по 17 декабря выросли на 0,2%. Такие данные содержатся в опубликованных материалах Росстата.

Неделей ранее инфляция также возросла на 0,2%. При этом рост потребительских цен с начала года достиг 3,9%, сообщает ведомство.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за неделю в среднем составил 2,6%, при этом огурцы подорожали на 8,5%, помидоры — на 5,5%, капуста белокочанная — на 3,6%.

В то же время куриные яйца выросли в цене на 4,4%, пшено — на 1,3%, мясо кур, сардельки и сосиски — на 0,6%.

При этом цены на бензин снизились на 0,1%, а стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне, сообщает ведомство.


#инфляция #росстат #статистика
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