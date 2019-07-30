Средний размер назначенных пенсий в июне текущего года составил 14 168 рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Согласно основному
Реальный размер (с поправкой на инфляцию) назначенных пенсий после первого полугодия увеличился, по предварительной оценке, на 0,8% по сравнению с прошлым годом.
Ранее News.ru писал, что российское правительство запретило необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчёте доплат к пенсиям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.