https://static.news.ru/photo/bc4f277e-b2ce-11e9-9c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средний размер назначенных пенсий в июне текущего года составил 14 168 рублей, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно основному докладу Росстата, по итогам первого полугодия 2019 года данный показатель достиг 14 135 рублей, в связи с чем средний размер пенсионных выплат за это время составил 30,5% среднего размера заработной платы в России.

Реальный размер (с поправкой на инфляцию) назначенных пенсий после первого полугодия увеличился, по предварительной оценке, на 0,8% по сравнению с прошлым годом.

Ранее News.ru писал, что российское правительство запретило необоснованно занижать региональный прожиточный минимум при расчёте доплат к пенсиям. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.