https://static.news.ru/photo/259e30e0-a9f5-11e9-a131-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян. Таковы данные Росстата. Доля таких работников в общей численности составляет менее 0,1%.

Самые высокие зарплаты имеют работники в сферах культуры и спорта, а также производители нефтепродуктов. Самая многочисленная категория в докладе — более 2,6 миллионов человек — зарабатывает от 33,9 до 40 тысяч рублей ежемесячно. Зарплату в пределах МРОТ — 11 280 рублей в месяц — получают более 775 тысяч россиян, отмечает « Ридус ».

Самое большое количество работников-миллионеров трудится в сфере торговли и ремонта транспорта. Они составляют примерно 0,1% всех сотрудников отрасли — 1960 человек. На втором месте по количеству работников с миллионными зарплатами научная и техническая деятельность. Меньше всего сотрудников с высоким доходом оказалось в сфере водоснабжения и утилизации отходов — всего 13 человек.

Ранее News.ru писал, что половина граждан РФ получает меньше 35 тысяч рублей в месяц. Эта цифра является медианным показателем. При этом речь идёт только о работниках крупных и средних предприятий.





