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Росстат: инфляция выросла на 0,2% за четыре дня

Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Потребительские цены в РФ с 10 по 14 января выросли на 0,2%. Такие данные содержатся в опубликованных материалах Росстата.

При этом с 1 по 9 января 2019 года потребительские цены выросли на 0,5%, сообщало ведомство. Таким образом рост потребительских цен с начала 2019 года достиг 0,7%.

В декабре инфляция возросла на 0,8%, а рост потребительских цен в 2018 году — 4,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию за отчётный период в среднем составил 1,1%, помидоры и капуста белокочанная подорожали на 2,6%, морковь — на 1,9%.

В то же время пшено выросло в цене на 0,6%, мука — на 0,5%, а сосиски и сардельки подешевели на 0,2%.

При этом цены на бензин и дизельное топливо увеличились на 0,2%, сообщает ведомство.

Рост тарифов в сфере ЖКХ составил ­0,2−0,4%.

При этом, по данным Росстата, за 14 дней 2019 года индекс потребительских цен вырос уже на 0,7 процентного пункта, в то время как за весь январь 2018 года рост составлял 0,3 процентного пункта.


#цены #инфляция #росстат #статистика
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