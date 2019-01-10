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Росстат: инфляция по итогам 2018 года составила 4,3%

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Инфляция в декабре 2018 года составила 0,8%. Такие данные следуют из материалов Росстата.

В декабре в 10 субъектах РФ потребительские цены увеличились на 1,2% и более. Так, республиках Калмыкия, Коми и Марий Эл в результате увеличения цен на продукты питания на 2,6−2,9% инфляция в декабре выросла на 1,4%. В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 100,7%, а с начала года — 104,3% и 103,9% соответственно.

Среди продовольственных товаров сильнее всего в декабре подорожали яйца куриные — в 30 субъектах РФ цены на них подскочили более чем на 20%, а в Удмуртии на 31%. В годовом выражении за 2018 год стоимость куриных яиц выросла на 15,4%. В группе плодоовощной продукции значительно подорожали огурцы — на 37,2%, помидоры — на 22,5%, капуста белокочанная — на 20,0%, сообщает Росстат.

По данным ведомства, в декабре среди наблюдаемых непродовольственных товаров заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 15,2%, настойка пустырника на 1,7%, корвалол на 1,4%.

Розничные цены на автомобильный бензин в РФ в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017 годом. В то же время газовое моторное топливо подешевело в декабре на 3,8%.

В транспортной сфере в декабре, по данным Росстата, существенно выросли тарифы на проезд в поездах дальнего следования — на 11,6% и стоимость услуг воздушного транспорта — на 4,4%.

Всего, по итогам 2018 года, инфляция составила 4,3%, сообщает ведомство на основе изучения информации по 509 видам товаров и услуг.


#инфляция #росстат #статистика #итоги
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