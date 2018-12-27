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Росстат: дизельное топливо вновь дорожает

Virginie Lefour/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Потребительские цены на автомобильный бензин за неделю с 17 по 23 декабря остались на прежнем уровне. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

В то же время стоимость дизельного топлива выросла на 0,1%.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный Росстат фиксировал в четырёх центрах субъектов РФ. Наибольший рост отмечался в Великом Новгороде, он составил 0,4%.

В 24 региональных центрах отмечалось снижение стоимости бензина, наиболее быстрыми темпами он дешевел в Кызыле и Иркутске, снижение цены составило 1,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, сообщает ведомство.

В столице бензин марки АИ-92 продавали по цене от 40,80 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,48 рубля.

Как сообщал News.ru, глава российской компании «Роснефть» Игорь Сечин рассказал о перспективах роста цен на топливо в начале 2019 года. Цены вырастут в районе 1,7%, полагает он.


#бензин #росстат #топливо #статистика #дизель
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