https://static.news.ru/photo/313094e0-a7cd-11e9-b3bd-fa163e074e61_1024.jpg Алмазный рудник в Якутии Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Цены производителей промышленных товаров снизились в июне 2019 года на 1,8%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

По информации ведомства, за период с начала года показатель вырос на 0,6%. Рост цен в годовом выражении цены в июне составил 4,1%.

В добывающих отраслях снижение цен в июне 2019 года составило 1,7% после роста на 2,9% в мае. Рост с начала года составил 3,1%.

Цены в сфере добычи природного газа и газового конденсата снизились в июне на 7,7%. В то же время цены на янтарь и природные необработанные алмазы увеличились на 21,4% и 10,9% соответственно.

В обрабатывающих производствах за отчётный период цены в целом не изменились, однако отдельные виды химических веществ и химических продуктов подешевели.

Минимальное число производственных травм зарегистрировано в таких видах деятельности, как информация и связь, гостиничный бизнес и общественное питание. Далее следуют финансовая и страховая сферы, культура и спорт. Об этом News.ru сообщили во ВНИИ труда.