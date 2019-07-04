https://static.news.ru/photo/1d875f70-9204-11e9-bfdc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Цены на бензин в России за неделю с 24 по 30 июня выросли на 0,1%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

При этом стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне, сообщает ведомство. Рост цен на бензин держится на уровне 0,1 процентного пункта третью неделю подряд.

Снижение цен на бензин за отчётный период наблюдалось в двух региональных центрах — на 0,1% в Москве и на 0,3% в Кызыле.

В то же время бензин дорожал в 48 региональных центрах. В Салехарде и Иркутске он вырос в цене на 1,8% и 1,3% соответственно. В Санкт-Петербурге подорожал на 0,1%.

Ситуация на российском рынке топлива стабильна. Об этом заявил вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак. По его данным, рост цен на топливо значительно ниже темпов инфляции, писал News.ru.