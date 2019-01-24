Бензин в России продолжает дорожать

https://news.ru/storage/news/f7df036a1707831e7ca233a21328094d/3cd85384-6252-4805-87fb-1684248f8b16_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Потребительские цены на автомобильный бензин с 14 по 20 января выросли на 0,1%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

В то же время за отчётный период стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

Увеличение цен на бензин автомобильный c 14 по 20 января Росстат фиксировал в 26 центрах субъектов РФ. Наибольший рост отмечался в Ярославле — на 1,2%, в Кургане, Челябинске, Кемерово и Томске рост составил 0,9%.

В восьми региональных центрах отмечалось снижение стоимости бензина, наиболее быстрыми темпами он дешевел в Чите, снижение цены составило 1,3%.

В Москве за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%, а в Санкт-Петербурге остались на прежнем уровне, сообщает ведомство.

В столице бензин марки АИ-92 продавали по цене от 40,79 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,89 до 48,99 рубля.

Как ранее писал News.ru, правительство России пока не рассматривает вопрос о продлении соглашения с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. В настоящее время в кабмине не видят в этом необходимости.