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Росстат: стоимость бензина в России снизилась

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Потребительские цены на автомобильный бензин за неделю с 10 по 17 декабря снизились на 0,1%. Такие данные следуют из опубликованных материалов Росстата.

В то же время за отчётный период стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин автомобильный Росстат фиксировал в девяти центрах субъектов РФ. Наибольший рост отмечался в Абакане, он составил 0,4%.

В 21 региональном центре отмечалось снижение стоимости бензина, наиболее быстрыми темпами он дешевел в Брянске, снижение цены составило 1,3%.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились, сообщает ведомство.

В столице бензин марки АИ-92 продавали по цене от 40,80 до 43,99 рубля за литр, марки АИ-95 — от 44,59 до 47,48 рубля.

Как сообщал News.ru, правительство Франции сознательно повысило стоимость бензина, а российское делает всё возможное для борьбы с ростом цен на топливо. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.


#бензин #росстат #топливо #статистика
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