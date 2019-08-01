https://static.news.ru/photo/6f3ee5d6-b4c8-11e9-b42f-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Peter Kolb/imago-images.de/Global Look Press

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о невыполнении Россией обещания немецкого канцлера Ангелы Меркель. По его словам, ею было обещано, что транзит российского газа через территорию Украины будет продолжен, и только в этом случае начнёт работу «Северный поток — 2».

Пока Москва не дала гарантий на продолжение транзита и всячески откладывает заключение нового договора, отметил Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt .

По его словам, следующие трехстороннние переговоры по заключению контракта на транзит газа пройдут 16 сентября в Брюсселе. При этом Россия всё ещё не назвала своих представителей на встрече.

Коболев добавил, что в случае отказа «Газпрома» от продления договора, Украина потеряет 2,5% ВВП и обратится в суд за компенсацией.

Ранее News.ru сообщал, что Россия собирается оспорить оценку размера убытков в $5,2 млрд, представленную в Гаагский арбитраж «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму. Москва подала заявление о желании участвовать в процессе, в том числе в целях пересмотра решения по юрисдикции. Москва настаивает, что вынесенные по украинским искам решения, связанные с воссоединением Крыма и России, не имеют силы из-за отсутствия у арбитража юрисдикции на рассмотрение подобных дел.