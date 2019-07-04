https://static.news.ru/photo/179d4152-9e15-11e9-95aa-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Norbert Fellechner/imago stock&people/Global Look Press

Минтруд обновил список запрещённых для женщин профессий. С 2021 года они смогут работать дальнобойщиками и трактористами, управлять электропоездами и нести службу на кораблях.

Перечень работ и должностей, прежде запрещённых для женщин в России, был утверждён президентом почти 20 лет назад. Он включал в себя 456 видов работ, сообщает РБК .

Новый документ Минтруда предусматривает ограничения для женщин на 98 видов работ. Он уже направлен на рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Обновлённые правила должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее News.ru сообщал, что число женщин детородного возраста в России к 2033 году сократится на четверть. Об этом сообщил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко. По его словам, рождаемость в РФ снизилась на 15% в период с 2016 по 2018 год. Однако Вовченко заявил, что демографические проблемы в большей степени обусловлены низкими доходами семей.