https://static.news.ru/photo/5331765a-5cae-11e9-b3f4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Federico Gambarini/ dpa/Global Look Press

Россияне в среднем владеют автомобилем до первой перепродажи 6,3 года. Этот показатель к лету 2019 года увеличился на 2 месяца.

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, новые автомобили за последние пять лет подорожали в среднем на 60%, а покупательская способность россиян при этом не увеличилась.

Для того, чтобы пересесть на аналогичный новый автомобиль, автовладельцу необходимо доплатить 100-150% от цены текущей машины, — приводит агентство слова своего главы.

Ранее News.ru писал о том, что РФ должна в ближайшие годы достичь среднеевропейского уровня жизни по основным показателям. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, объём ВВП по паритету покупательской способности населения составляет в РФ $30 тысяч, что соответствует уровню стран Южной и Восточной Европы.