USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent54.45 $ Bitcoin3,815.73 $
МОСКВА-3°C12:11
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Россияне прочно увязли в предновогодних кредитах

Сергей Булкин/News.ru

экономика [ версия для печати ]

Число предновогодних заявок на кредиты в России резко увеличилось по сравнению с декабрём прошлого года. При этом специалисты не склонны считать это явлением, вызывающим тревогу.

По их словам, повышенный интерес к заёмным средствам в ноябре-декабре каждого года — обычное явление и оно носит сезонный характер.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», количество заявок, поданных на получение кредитов и займов в декабре 2018 года, увеличилось на четверть общего объёма по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Рост числа заявок на кредит в 25%, при общем росте объёма рынка, выглядит вполне нормально. В это время граждане активно покупают подарки близким, многие точки продаж объявляют различные акции и распродажи, банки представляют потребителю выгодные условия кредитования», — цитирует РИА Новости гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина.

При этом он отметил, что при таком обилии возможностей некоторые заемщики попадают в ситуацию, когда обслуживать свои кредитные обязательства становится тяжело. В таких случаях специалисты рекомендуют пользоваться принципом «снежного кома». При наличии нескольких кредитов тщательно разделить их от меньшего к большему и осуществлять минимальные платежи по всем, кроме наименьшего по сумме. По наименьшему кредиту при этом следует платить как можно больше. Такой стратегии необходимо следовать до тех пор, пока все займы не будут погашены.

По данным специалистов, за первые три квартала 2018 года россияне взяли различных кредитов и займов на общую сумму 3,5 трлн рублей, это на 34% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее, как сообщал News.ru, президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает предельную сумму долга по потребительским кредитам. Документ предусматривает постепенное введение ограничений на общий размер процентов и неустоек по займу, срок возврата которого не превышает одного года.


#кредиты #деньги #долги
самое читаемое
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных


читайте также
в мире 02:01, 28 декабря 2018
Семья осталась без квартиры из-за кредита на мобильный телефон
экономика 08:27, 27 декабря 2018
Греф готов к повышению кредитных и депозитных ставок
экономика 09:53, 24 декабря 2018
ОКБ: с начала года объём кредитования вырос почти на 50%
Лента новостей
происшествия 11:59
Новые обрушения грозят жителям взорвавшегося дома
спорт 11:59
Мария Шарапова приблизилась к победе в турнире WTA
в мире 11:54
Экс-министр экологии Украины первым собрался в президенты
в мире 11:53
Взрыв произошёл у торгового центра на Филиппинах
здоровье 11:49
Главный нарколог РФ рассказал о методах борьбы с похмельем
Другие новости
экономика 09:29
Кто больше всех потерял из россиян-миллиардеров
Главные бизнес-аутсайдеры 2018 года
экономика 17:35
Евгений Туриев назначен замом руководителя Росавтодора
экономика 16:46
Оксана Тарасенко назначена замминистра экономразвития РФ
экономика 13:34
Россельхознадзор запретил корм из Европы
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top