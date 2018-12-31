Россияне прочно увязли в предновогодних кредитах

https://news.ru/storage/news/c1983fde8218c9b35e9375f7ab8b2a48/5a2883a9-2c68-499b-9cee-5e3b44857a31_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Число предновогодних заявок на кредиты в России резко увеличилось по сравнению с декабрём прошлого года. При этом специалисты не склонны считать это явлением, вызывающим тревогу.

По их словам, повышенный интерес к заёмным средствам в ноябре-декабре каждого года — обычное явление и оно носит сезонный характер.

По данным бюро кредитных историй «Эквифакс», количество заявок, поданных на получение кредитов и займов в декабре 2018 года, увеличилось на четверть общего объёма по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Рост числа заявок на кредит в 25%, при общем росте объёма рынка, выглядит вполне нормально. В это время граждане активно покупают подарки близким, многие точки продаж объявляют различные акции и распродажи, банки представляют потребителю выгодные условия кредитования», — цитирует РИА Новости гендиректора «Эквифакса» Олега Лагуткина.

При этом он отметил, что при таком обилии возможностей некоторые заемщики попадают в ситуацию, когда обслуживать свои кредитные обязательства становится тяжело. В таких случаях специалисты рекомендуют пользоваться принципом «снежного кома». При наличии нескольких кредитов тщательно разделить их от меньшего к большему и осуществлять минимальные платежи по всем, кроме наименьшего по сумме. По наименьшему кредиту при этом следует платить как можно больше. Такой стратегии необходимо следовать до тех пор, пока все займы не будут погашены.

По данным специалистов, за первые три квартала 2018 года россияне взяли различных кредитов и займов на общую сумму 3,5 трлн рублей, это на 34% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Ранее, как сообщал News.ru, президент Владимир Путин подписал закон, который ограничивает предельную сумму долга по потребительским кредитам. Документ предусматривает постепенное введение ограничений на общий размер процентов и неустоек по займу, срок возврата которого не превышает одного года.