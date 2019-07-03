Граждане России снова начали терять веру в радужные перспективы развития страны. Их июньские оценки ситуации в ближайший год резко ухудшились, опустившись до 98 пунктов с 104 в мае. Сопоставимое по силе снижение показателя настроений было ровно год назад, следует из материалов Центробанка, которые изучил News.ru. Население всё яснее понимает, что его благосостояние расти не будет, поэтому в дальнейшем прогнозы россиян будут только портиться, предупреждают экономисты.

Оптимизм россиян по поводу перспектив развития страны в ближайшие 12 месяцев поубавился в июне этого года. Если ещё в мае граждане оценивали будущую ситуацию в максимальные с начала 2019-го 104 пункта, то в прошлом месяце — уже в 98 пунктов. Пока это не худший показатель за прошедшие полгода, самый низкий наблюдался в январе — всего 84 пункта. Такие данные следуют из материалов ЦБ, подготовленных на основе опросов населения.

Однако такое резкое снижение оценок перспектив развития России наблюдалось только в мае–июне 2018-го, когда соответствующий индикатор упал сразу на 20 пунктов — до 100.

Параллельно в июне этого года ухудшились и прогнозы перспектив развития страны на горизонте ближайших пяти лет, соответствующий индикатор снизился на один процентный пункт — также до 98.

Нынешние субъективные оценки могут быть весьма волатильны и зависеть от текущего потребительского настроения, рассуждает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. Например, продолжает он, ухудшение ожиданий может быть в некотором роде связано с тем, что в июне люди, вернувшиеся из отпусков и праздничных каникул, находятся в подавленности, определяемой необходимостью экономить после праздничных трат. Однако если «опустить» предположение о действии сезонных факторов, то для ухудшения оценок перспектив развития страны существуют и прямые экономические причины, добавляет эксперт.

Сергей Лантюхов/News.ru

Так, для определённых слоев населения становится всё более очевидным, что в ближайшей перспективе их уровень благосостояния не повысится, отмечает Покатович. Похожую точку зрения высказывает и главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По её мнению, сейчас к среднему классу в России можно отнести около 30% населения, с 2014 года этот показатель просел на семь процентных пунктов параллельно со снижением доли доходов этой группы граждан в совокупных доходах населения.

Это связано с тем, что именно для этой категории россиян характерен самый низкий рост доходов за последние годы. На этом фоне представители среднего класса были вынуждены увеличивать расходы на продукты питания, — отмечает она.

Вместе с тем, продолжает экономист, нынешний кредитный цикл практически не затронул эту категорию населения, и падение интереса среднего класса к заёмным деньгам может объясняться наличием накопленной долговой нагрузки в 2014–2018 годах. Такая динамика не могла не сказаться на настроениях граждан, в том числе потребительских, заключает Орлова.

Ещё один фактор ухудшения настроений россиян — это то, что фактически менее 10% населения имеет представление о курсе текущей государственной политики, строящейся вокруг нацпроектов, добавляет Антон Покатович из «БКС Премьер». Также для россиян, которые даже знают, что такое нацпроекты, непонятными остаются сроки реализации «мегастроек» и так далее, не говоря уже о сроках позитивного воздействия на экономику со стороны нацпроектов.

Другими словами, у населения может отсутствовать ощущение того, что в экономике «что-то происходит», — рассуждает эксперт.

Помимо этого рост пессимизма относительно перспектив развития страны может быть вызван и данными официальной статистики. За I квартал этого года ВВП демонстрирует откровенно слабый рост (всего на 0,5% в годовом выражении), напоминает Покатович. Аналогичная ситуация наблюдается в течение всего года в данных по промышленности, главным образом, по обрабатывающим производствам, розничной торговле и другим.

Если же обратиться к негативной статистике валового накопления основного капитала за январь–март, которая показывает спад на 2,6% год от года, то можно констатировать фактическое расхождение курса госполитики с реальным положением вещей в экономике, что в ближайшем будущем также может ухудшить оценки экономических перспектив, резюмирует аналитик.