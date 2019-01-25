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Россияне столкнулись с пропажей трудового стажа

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

экономика [ версия для печати ]

Некоторые граждане России столкнулись с пропажей данных за 2017–2018 годы из Пенсионного фонда России (ПФР). Ситуация коснулась лиц разного года рождения из различных регионов страны.

В полученных гражданами выписках лицевого счёта нет информации о трудовом стаже, а также о взносах работодателя и пенсионных баллах. Хотя при запросе соответствующего извещения из ПФР должна выходить выписка, в которой по годам должны быть расписаны сумма выплат, начисленных в пользу застрахованного лица, и сумма начисленных страховых взносов на страховую пенсию. Помимо этого, в документе должны содержаться сведения о продолжительности периодов работы, а также размер индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) и наименование работодателя. Однако ряд граждан не могут получить эту информацию, хотя в бухгалтериях организаций заявляют, что все отчёты по не учтённым в ФНС годам были отправлены вовремя.

«Действительно, в ПФР происходят сокращения. ПФР ведёт учёт пенсионных прав граждан, то есть сколько баллов положено человеку и сколько он заработал. Скорее всего, сокращения связаны с оптимизацией», — сообщил руководитель информационной службы Ассоциации НПФ Константин Угодников.

Он отметил, что для решения вопроса граждане должны обратиться в ПФР и что речь идёт о балльной пенсионной системе, которая является распределительной, а не накопительной. В рамках этой системы все выплаты осуществляет ПФР, уточнил Угодников, поэтому для решения вопроса следует обращаться туда.

Как ранее сообщал News.ru, глава ПФР Антон Дроздов заявил, что основной целью изменения пенсионного законодательства является рост пенсий россиян. По его словам, на её достижение будут направлены все последующие изменения в законодательстве.


#пенсии #пфр #стаж
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