https://static.news.ru/photo/38861f72-8f1c-11e9-92d1-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Объём продаж новых электрокаров в РФ вырос в 2,9 раза за пять месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

По данным агентства «Автостат», с января по май в России продали 119 электромобилей. Более половины покупателей предпочли новый электрокроссовер Jaguar I-Pace. За отчётный период была продана 61 машина этой модели.

На втором месте находится Nissan Leaf. Ещё 20 россиян стали обладателями продукции Tesla. Также на российских дорогах в этом году впервые появились три новых миниэлектрокара Renault Twizy.

Как писал News.ru, беспилотные электрокары Tesla научились проводить самодиагностику и автоматически заказывать необходимые детали в сервисном центре.

Как уверяет производитель, сервисный центр владелец автомобиля может выбрать самостоятельно, достаточно лишь ввести адрес салона в бортовой компьютер. При этом не придётся тратить время на поездки в мастерские и сидеть в очередях, ожидая техосмотра. Всё это Tesla сделает самостоятельно,