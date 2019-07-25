https://static.news.ru/photo/22f5c204-ae8c-11e9-8473-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В России растёт популярность потребительских кредитов наличными: объём их выдачи вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 2,2 трлн рублей. Об этом говорится в отчёте Объединённого кредитного бюро.

В Центробанке уточнили, что кредитование без залога за пять месяцев этого года увеличилось на 25,7%. Эксперты поясняют, что спрос на кредиты наличными связан с тем, что людям нужны деньги «здесь и сейчас».

Чаще всего деньги требуются для оплаты ремонта, отдыха, бытовых покупок и на покупку авто, пишет газета « Известия ».

Как ранее сообщал News.ru, сразу в 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране. В лидеры антирейтинга вышли Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Дагестан, Тува и Республика Алтай.

Эксперты отмечают, что наибольшие проблемы с просрочкой испытывают бедные регионы страны, поскольку высокая закредитованность напрямую связана со снижением благосостояния населения.