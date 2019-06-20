https://static.news.ru/photo/dcd7e5c6-92f3-11e9-9a88-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Микрофинансовые организации в апреле выдали гражданам займов меньше, чем в марте, на 7,5%.

Исследование рынка микрокредитования провело бюро кредитных историй «Эквифакс». По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше. При этом спрос на услуги микрокредитования остаётся стабильно высоким, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что по мнению президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и председателя совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльмана Мехтиева, запрет микрофинансовых организаций в России может вернуться бумерангом и смести тех, кто ограничивает развитие общества, если это мешает людям жить.