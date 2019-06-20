Фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Микрофинансовые организации в апреле выдали гражданам займов меньше, чем в марте, на 7,5%.

Исследование рынка микрокредитования провело бюро кредитных историй «Эквифакс». По его данным, суммы, которые россияне берут в кредит, выросли в среднем на 7%, но услугами МФО воспользовались на 110 тысяч человек меньше. При этом спрос на услуги микрокредитования остаётся стабильно высоким, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщал, что по мнению президента Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств и председателя совета саморегулируемой организации «Микрофинансирование и развитие» Эльмана Мехтиева, запрет микрофинансовых организаций в России может вернуться бумерангом и смести тех, кто ограничивает развитие общества, если это мешает людям жить.

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