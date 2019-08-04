https://static.news.ru/photo/b8cbd664-b71b-11e9-a1e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Расходы граждан на отдых на российских курортах в 2019 году увеличились на 10–15% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, что в среднем россияне тратят по 46 тысяч рублей с человека, в 2018 году отдых обходился дешевле на три тысячи, пишут « Известия ».

Росстат подсчитал, что за 2018 год организованные туристы потратили на путешествия по стране почти 60 млрд рублей, что на 14% больше, чем в предыдущем. Самым популярным направлением стал Санкт-Петербург, за ним идёт Москва, также в пятёрку самых востребованных вошли Татарстан, Крым и Краснодарский край.

Как писал News.ru, российские туристы поставили рекорд по посещаемости Турции. Практически каждый пятый турист в Турции — россиянин. Только на старте летнего сезона, в июне, там побывали более миллиона человек.