Россияне стали активно скупать недвижимость за рубежом

Граждане России всё чаще начали приобретать недвижимость за границей. Наибольшей популярностью у наших соотечественников пользуется Болгария.
Об этом говорят данные исследования, которое провели эксперты Финансового университета при Правительстве РФ. По сравнению с 2016 годом, когда подобный анализ проводился последний раз, интерес россиян к зарубежной недвижимости вырос на 70%. Кроме Болгарии, наиболее востребованными странами с точки зрения покупки жилья стали Германия, Чехия, Турция, Кипр и Черногория, пишет «Российская газета». Что касается стран, интерес к которым у российских покупателей недвижимости упал, либо остался на прежнем уровне, эксперты выделают Испанию, Казахстан, Азербайджан и Украину.
Ранее News.ru писал о том, что оппозиционер Алексей Навальный разоблачил сенатора Андрея Клишаса, у которого обнаружилось незадекларированное имущество и роскошный дом в Швейцарии.