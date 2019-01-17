Россияне смогут заключать сделки с недвижимостью онлайн

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Заключение сделок с недвижимостью в России собираются перевести в режим онлайн. Соответствующий законопроект подготовило Минэкономразвития.

Документ уточняет форму онлайн-сделок покупки или дарения недвижимости и вводит требование об усиленной электронной подписи сторон. Изменение в законодательстве должно значительно упростить сделки с покупкой квартиры, сообщают «Известия».

Законопроект Минэкономразвития готовило совместно с фондом «Сколково» и АНО «Цифровая экономика».

Опробуют онлайн-сделки на аренде квартир. В рамках проекта «Умный город» подобный сервис позволит снять жильё онлайн, а также получить необходимые гарантии и полномочия.

В министерстве отметили, что существующие законодательные требования по государственной регистрации перехода права на недвижимость в едином государственном реестре будут сохранены.

Ранее News.ru сообщал, что Банк России допустил снижение спроса на ипотеку из-за роста кредитных ставок. В ЦБ назвали ещё несколько факторов влияния на ипотечный спрос: динамика цен на недвижимость, доходы населения, уровень инфляции и срок кредитования.