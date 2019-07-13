https://static.news.ru/photo/abdc26f0-46ed-11e9-abbc-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Alexey Bychkov/Global Look Press

Сеть магазинов «Пятёрочка» присоединилась к эксперименту по снятию наличных денег с банковских карт через кассира супермаркета. Об этом рассказал замглавы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

По его словам, для предоставления подобной услуги россиянам необходимо будет выполнить одно условие — сделать покупку в магазине, а это, в свою очередь, может нарушить их права.

Как отмечает газета «Известия» , сейчас снять наличные в кассе торговых точек могут только жители удаленных малонаселенных пунктов в некоторых регионах страны, однако с приходом «Пятёрочки», эксперимент продолжится по всей стране. Крупные торговые сети совместно со Сбербанком смогут внедрить такой сервис в сентябре.

По мнению экспертов, услуга по снятию наличных в кассах может быть выгодной для магазинов, поскольку за эту операцию они будут получать комиссию от банка и таким образом нивелировать затраты на эквайринг.

Ранее News.ru писал о том, что россияне всё чаще стали использовать банковские карты для оплаты товаров и услуг. Доля таких платежей в июне текущего года впервые достигла 54%. Согласно статистике оператора фискальных данных «Такском», чаще всего граждане расплачиваются с помощью «пластика» на АЗС, а также в спортивных и парфюмерных магазинах. При этом в ближайшие годы общая доля безналичных платежей в России вырастет до 80%.