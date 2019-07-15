https://static.news.ru/photo/a7c60110-a6df-11e9-98e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Россияне смогут снимать в кассах магазинов до трёх тысяч рублей за один раз. Это станет возможным только при условии совершения покупки, сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

По его словам, пока сервис по снятию наличных в магазинах тестируют крупнейшие игроки рынка безналичных платежей, среди них Сбербанк, Visa, Mastercard, банк «Русский Стандарт» и Metro Cash&Carry.

Что касается ограничений, то тут речь идёт о лимите снятия суммы за раз — предполагается 3 тысячи рублей, но дальше лимит может корректироваться в зависимости от востребованности услуги, покупке одновременно какого-то товара и количестве операций за период времени, — цитирует его РИА Новости .

По словам Войлукова, эти ограничения направлены на уменьшение риска мошеннических действий. Он добавил, что услуга должна предоставляться на добровольной основе, исходя из экономической заинтересованности всех участников.

Ранее News.ru писал, что россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране. К эксперименту по снятию денег присоединилась сеть магазинов «Пятёрочка».