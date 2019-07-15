https://static.news.ru/photo/a7c60110-a6df-11e9-98e8-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Россияне смогут снимать в кассах магазинов до трёх тысяч рублей за один раз. Это станет возможным только при условии совершения покупки, сообщил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
По его словам, пока сервис по снятию наличных в магазинах тестируют крупнейшие игроки рынка безналичных платежей, среди них Сбербанк, Visa, Mastercard, банк «Русский Стандарт» и Metro Cash&Carry.
Что касается ограничений, то тут речь идёт о лимите снятия суммы за раз — предполагается 3 тысячи рублей, но дальше лимит может корректироваться в зависимости от востребованности услуги, покупке одновременно какого-то товара и количестве операций за период времени, — цитирует его РИА Новости.
По словам Войлукова, эти ограничения направлены на уменьшение риска мошеннических действий. Он добавил, что услуга должна предоставляться на добровольной основе, исходя из экономической заинтересованности всех участников.