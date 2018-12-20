Россияне смогут расплачиваться с помощью номера телефона

https://news.ru/storage/news/f039660e4af4589ca588108a324f7c24/0537eecb-5649-4606-b1e0-42e0703d78b3_850.jpg АГН «Москва»

В четвёртом квартале 2019 года граждане получат возможность расплачиваться при помощи номера мобильного телефона или по QR-коду, не используя банковские карты. Такая информация следует из презентации Национальной системы платёжных карт (НСПК).

Осуществлять такие операции граждане смогут в связи с введением в эксплуатацию расширенной версии системы быстрых платежей, сообщил знакомый с ситуацией источник РИА Новости. Пилотный проект будет запущен во втором квартале 2019 года.

По его данным, в ЦБ состоялась встреча с представителями НСПК, в ходе которой обсуждался вопрос распространения системы быстрых платежей на платежи между физическими и юридическими лицами. В ходе встречи проговаривалась возможность осуществления платежей через номер телефона или QR-код на кассе.

ЦБ и НСПК изучили китайский опыт в этой сфере. Банк России научился осуществлять межбанковские платежи на корреспондентских счетах моментально. Для того чтобы система заработала, банки также должны научиться проводить платежи на клиентских счетах в режиме реального времени, отмечает источник агентства.

По его мнению, в случае успешной реализации проекта может существенно измениться текущая модель эквайринга, а комиссионная нагрузка на торгово-сервисные предприятия существенно снизится.

Как ранее писал News.ru, тарифы для банков в системе быстрых платежей составят от 1 до 6 рублей. Они будут зависеть от суммы перевода, рассказывали в Банке России.