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Россияне смогут переводить деньги по номеру телефона

Markus Scholz/dpa/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Функция денежных переводов на счёт клиента почти каждого крупного банка по номеру мобильного телефона станет доступна россиянам уже в январе текущего года.

По словам главы Национальной системы платёжных карт Владимира Комлева, в тестировании новой системы приняли участие 12 банков. В начале 2019 года к ней планируют присоединиться ещё 20.

В будущем может появиться возможность переводить деньги не только по номеру мобильного телефона, но и с помощью адреса электронной почты, а также совершать платежи в адрес госорганов и юридических лиц.

В качестве оператора системы выступит Банк России, а Национальная система платежных карт станет операционным платёжным клиринговым центром. Ассоциация «Финтех», в состав которой входят некоторые крупнейшие банки, координирует проект, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что в России может появиться супермаркет финансовых продуктов, который позволит гражданам инвестировать свободные средства при помощи электронных платформ. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с руководителем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.


#банки #ЦБ #деньги #переводы
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