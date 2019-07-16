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Госдума приняла закон, предусматривающий ряд налоговых льгот, в том числе освобождающий владельцев единственного жилья от уплаты НДФЛ после трёх лет владения.

Документ сокращает с пяти до трёх лет минимальный срок владения единственным жильём, после чего его продажа не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом в собственности у россиянина, кроме продаваемого им жилья, не должно быть никакого жилого помещения или долей в нём.

Закон также освобождает от НДФЛ граждан, долги которых были полностью или частично списаны. Кроме того, документом, освобождающим от налога на добавленную стоимость (НДС) товары или услуги, безвозмездно переданные в рамках благотворительности, будет являться договор или контракт о безвозмездной передаче товаров или услуг.

Налогом на прибыль организаций не будет облагаться создание социальных объектов, которые безвозмездно передаются в государственную или муниципальную собственность. Музеи, театры, библиотеки, учредителями которых являются субъекты России или муниципалитеты, смогут применять «нулевую» ставку налога на прибыль организаций при соблюдении ряда условий, сообщает Агентство городских новостей « Москва ».

Также закон делает бессрочными положения о «нулевой» ставке по налогу на прибыль организаций, осуществляющих образовательную, медицинскую деятельность или социальное обслуживание.

Ранее News.ru писал, что россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога. Не исключено, что в будущем люди с доходом менее 13 тысяч рублей смогут получить такой приятный бонус.