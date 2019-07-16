Госдума приняла закон, предусматривающий ряд налоговых льгот, в том числе освобождающий владельцев единственного жилья от уплаты НДФЛ после трёх лет владения.

Документ сокращает с пяти до трёх лет минимальный срок владения единственным жильём, после чего его продажа не будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом в собственности у россиянина, кроме продаваемого им жилья, не должно быть никакого жилого помещения или долей в нём.

Закон также освобождает от НДФЛ граждан, долги которых были полностью или частично списаны. Кроме того, документом, освобождающим от налога на добавленную стоимость (НДС) товары или услуги, безвозмездно переданные в рамках благотворительности, будет являться договор или контракт о безвозмездной передаче товаров или услуг.

Налогом на прибыль организаций не будет облагаться создание социальных объектов, которые безвозмездно передаются в государственную или муниципальную собственность. Музеи, театры, библиотеки, учредителями которых являются субъекты России или муниципалитеты, смогут применять «нулевую» ставку налога на прибыль организаций при соблюдении ряда условий, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Также закон делает бессрочными положения о «нулевой» ставке по налогу на прибыль организаций, осуществляющих образовательную, медицинскую деятельность или социальное обслуживание.

Ранее News.ru писал, что россиян с низкими зарплатами могут освободить от подоходного налога. Не исключено, что в будущем люди с доходом менее 13 тысяч рублей смогут получить такой приятный бонус.

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