https://static.news.ru/photo/65d65af0-9d45-11e9-8c4f-fa163e074e61_1024.jpg Тбилиси Фото: GTW/imageBROKER.com/Global Look Press

Спрос на недвижимость в Грузии среди граждан России вырос в первом полугодии 2019 года в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Обострившиеся отношения между Москвой и Тбилиси не влияют на рост числа заявок на подбор недвижимости в республике Закавказья.

В рейтинге популярности у россиян Грузия переместилась с 23-го места на 15-е. Об этом сообщает « Коммерсант » со ссылкой на данные исследования Prian.ru.

Эксперты издания отмечают, что Грузия привлекает россиян соотношением цены и качества. Кроме того, законодательство республики позволяет иностранцам покупать жильё. Также они не исключают, что Грузия может стать для покупателей жилья из России новой Латвией.

Лидером по спросу на недвижимость у россиян остаётся Испания, на второе место переместилась Турция. Число желающих купить там квартиру возросло почти в три раза.

Ранее News.ru сообщал, что прекращение полётов российских авиакомпаний и последовавший за этим отток российских туристов обойдётся Грузии в круглую сумму. По оценкам главы Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили, ущерб экономике республики составит 2 млрд лари (около $710 млн). Сейчас специалисты туриндустрии пытаются переориентироваться на туристов из США и Европы.