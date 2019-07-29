https://static.news.ru/photo/3901d606-b2a0-11e9-987f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Большинство россиян не настроены в ближайшее время совершать крупные покупки и тем более — брать на это кредит. Они уверены, что с тратами сейчас лучше повременить. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Несмотря на то, что так называемые индексы потребительского и кредитного доверия с начала года постепенно укрепляют позиции, количество людей, которые осторожно планируют семейный бюджет, по-прежнему высоко, сказано в отчёте социологов .

Так, 59% опрошенных не считают нынешнее время благоприятным для совершения крупных покупок. Оптимистично настроены только 24% россиян.

При этом 46% сограждан предпочли бы хранить сбережения на вкладах. В то же время 32% респондентов заявили, что предпочли бы забрать деньги из банка.

Влезать в долги считают нецелесообразным 72% соотечественников. Допускают возможность получения крупных займов лишь 14%.

Тем не менее, как писал News.ru, в России растёт популярность потребительских кредитов наличными. Эксперты объясняют это тем, что людям нужны деньги «здесь и сейчас».