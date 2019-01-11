Россияне предпочитают вести свой бизнес

https://news.ru/storage/news/61cda2239b7194833f2a284658bb46a3/c68e02de-254d-49b4-9c0c-186de809ee8e_850.jpg Robert Schlesinger/picture alliance/Global Look Press

Прошедший год принёс стране на 13% больше новых индивидуальных предпринимателей, чем предшествующий ему.

По данным Федеральной налоговой службы, имеющимся в распоряжении News.ru, в 2018 году было зарегистрировано 783 тысячи новых ИП. В 2017 году этот показатель был ниже на 95 тысяч. Около 217 тысяч предпринимателей зарегистрировались в Центральном федерального округе, ставшем лидером по количеству поданных заявок. На втором месте Приволжский федеральный округ — 146 тысяч. Меньше всего новых ИП зарегистрировано в Крыму — 17 тысяч.

Всего в стране более 3 млн 864 тысяч индивидуальных предпринимателей. Наиболее популярные среди них виды деятельности — розничная торговля, грузоперевозки и косметические услуги.

Ранее News.ru разбирался в том, что заставляет россиян начинать своё дело в условиях нестабильной экономической ситуации в стране.