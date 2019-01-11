USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent61.26 $ Bitcoin3,640.65 $
МОСКВА-11°C10:19
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. экономика

Россияне предпочитают вести свой бизнес

Robert Schlesinger/picture alliance/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Прошедший год принёс стране на 13% больше новых индивидуальных предпринимателей, чем предшествующий ему.

По данным Федеральной налоговой службы, имеющимся в распоряжении News.ru, в 2018 году было зарегистрировано 783 тысячи новых ИП. В 2017 году этот показатель был ниже на 95 тысяч. Около 217 тысяч предпринимателей зарегистрировались в Центральном федерального округе, ставшем лидером по количеству поданных заявок. На втором месте Приволжский федеральный округ — 146 тысяч. Меньше всего новых ИП зарегистрировано в Крыму — 17 тысяч.

Всего в стране более 3 млн 864 тысяч индивидуальных предпринимателей. Наиболее популярные среди них виды деятельности — розничная торговля, грузоперевозки и косметические услуги.

Ранее News.ru разбирался в том, что заставляет россиян начинать своё дело в условиях нестабильной экономической ситуации в стране.


самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
происшествия 13:06, 24 декабря 2018
Предприниматели напали на Росгвардию после корпоратива
экономика 11:33, 14 декабря 2018
ЛУКОЙЛ и «Газпром» создадут совместное предприятие
Ледовую арену сменила стройка
экономика 18:40, 10 октября 2018
Из спорта в бизнес: как Сихарулидзе стал предпринимателем
Ледовую арену сменила стройка
Лента новостей
экономика 10:18
Гайдаровский форум откроется образовательной тематикой
в мире 10:11
PepsiCo Inc сменит руководителя в начале февраля
экономика 09:50
Рубль остаётся самой недооценённой валютой мира
экономика 09:28
Нефтяные котировки незначительно снижаются
спорт 09:26
Чемпионат Европы по скелетону отменён
Другие новости
экономика 10:18
Гайдаровский форум откроется образовательной тематикой
экономика 09:50
Рубль остаётся самой недооценённой валютой мира
экономика 09:28
Нефтяные котировки незначительно снижаются
экономика 08:55
РЖД хочет отказаться от «Русэнергосбыта»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top