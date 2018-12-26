Россияне предпочитают платить штрафы сразу и со скидкой

https://news.ru/storage/news/ac42458e1cf9b256a94870b5d373447c/8044dacf-3a70-41b2-aca9-847c11ff8cc1_850.jpg Андрей Любимов/АГН "Москва"

Число принудительно взыскиваемых штрафов ГИБДД с водителей в Москве снизилось в два раза благодаря 50-процентной скидке при быстрой оплате.

По словам представителей пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве, добровольная оплата водителем штрафа в течение первых 20 дней даёт ему возможность сэкономить половину суммы. Это помогло сократить в 2018 году количество штрафов, взыскиваемых принудительно, более чем в 2 раза.

«Количество постановлений ГИБДД, предъявленных на принудительное исполнение, сократилось с 3,2 млн за 11 месяцев 2017 года до 1,4 млн постановлений за 11 месяцев 2018 года», — сообщили в ведомстве.

Ранее News.ru писал о том, что президент Татарстана Рустам Минниханов считает необходимым пересмотреть скидку на уплату штрафов ГИБДД. Глава республики предложил Госсовету региона выйти на федеральный уровень с этой инициативой. Послабление, по его словам, привело к потерям в бюджете.