https://static.news.ru/photo/2ab3375e-9be2-11e9-b5fd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Каждый четвёртый россиянин оценивает нынешнее время как наиболее благоприятное для совершения крупных покупок. Таковы результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Вместе с тем более половины (58%) опрошенных заявили, что пока к таким действиям настроены скептически, следует из обнародованных данных .

В отношении кредитования настроения соотечественников оказались менее позитивными. Почти три четверти респондентов (74%) признались, что не рассматривают вопрос о получении крупных займов. Однако почти каждый десятый (13%) придерживается обратного мнения.

Впрочем, социологи отмечают положительную динамику в настроениях россиян.

А вот отношение к банкам у людей стабильно устойчивое: открывать вклады для сбережения средств считают возможным 46% граждан. Однако треть опрошенных (32%) считает, что финансовым организациям доверять нельзя.

Ранее News.ru писал, что 70% россиян назвали высокую зарплату главной чертой хорошего работодателя. Они также отметили необходимость соцпакета.