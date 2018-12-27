Россияне предпочитают хранить деньги в рублях

https://news.ru/storage/news/9553f47eb2032071c8447f73e431c5a7/b3333a91-1a67-423f-be17-83f772284d4d_850.jpg Sergey Kovalev/Global Look Press

Россияне большую часть своих накоплений хранят в рублях, поддерживая таким образом идею дедолларизации. Об этом заявил заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

По его словам, на приток иностранной валюты не повлияло даже повышение доходности по валютным вкладам.

«Люди, конечно, диверсифицируют свои сбережения, но активно растут именно рублёвые накопления», — заявил зампред правления ВТБ в интервью газете «Известия».

Он отметил, что более 91% своих накоплений вкладчики ВТБ предпочитают хранить в рублях, и с начала года эта цифра возросла на 2%.

Ранее News.ru писал о том, что председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина рекомендовала россиянам самостоятельно выбирать валюту для хранения своих денег. При этом она подчеркнула, что главная задача Банка России заключается в том, чтобы сделать хранение сбережений в рублях самым выгодным для граждан вариантом.