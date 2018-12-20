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Россияне снижают долги за коммунальные услуги

Alexander Legky/Russian Look/Global Look Press

экономика [ версия для печати ]

Рост цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в этом году пока не сказался на платёжной дисциплине населения РФ. Во втором квартале 2018 года россияне резко сократили долю неоплаченных счетов.

Если в первом квартале она достигала 13,3%, превысив показатели нескольких предыдущих лет, то по итогам второго квартала эта доля сократилась до 4,7%. Таковы результаты мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения РАНХиГС, сообщает «Коммерсант».

При этом эксперты РАНХиГС допускают, что ситуация по итогам трёх кварталов снова может измениться. Пока наиболее актуальны данные за первое полугодие.

Больше всего неоплаченных счетов приходится на Ингушетию (65,3%) и Дагестан (43,2%). Однако и здесь отмечается положительная динамика — в 2013 году в Ингушетии оставались без оплаты 87% ЖКУ.

В некоторых регионах России в первом полугодии люди осуществляли платежи, превышающие объём начислений. Это объясняется погашением долгов за предыдущие периоды. Такая тенденция отмечена в Воронежской, Костромской, Калужской, Ярославской, Курской и Липецкой областях, Санкт-Петербурге и Татарстане.

Ранее News.ru сообщал, что на оплату услуг ЖКХ приходится 11,4%  всех расходов среднестатистической российской семьи. Как подсчитали в Сбербанке, в 2018 году каждый месяц россияне тратили на «коммуналку» в среднем по 5038 рублей.


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