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Россияне перевели денег за рубеж почти на $9 млрд

Андрей Никеричев/АГН "Москва"

экономика [ версия для печати ]

Россияне перевели за границу в 3,6 раза больше, чем получили из-за рубежа. Граждане РФ через платёжные системы перечислили в другие страны за 11 месяцев прошлого года $8,7 млрд, говорится в материалах Центробанка. Получило же население России за этот период переводов на $2,4 млрд.

Больше всего переводов россияне отправляли в страны СНГ — на $6,8 млрд, а в страны дальнего зарубежья — в три раза меньше. Получили граждане РФ из стран СНГ $1,5 млрд, а из дальних государств — всего $888 млн.

Показатели за весь 2017-й год в целом сопоставимы. Общий объём переводов за границу составил в позапрошлом году $9,2 млрд, а объём переводов в Россию — $2,6 млрд. Как и в 2018-м, в 2017-м году больше всего переводов россияне отправляли в СНГ, оттуда же получили наибольшую сумму.

Уже в январе этого года россияне смогут переводить друг другу деньги только по номеру мобильного телефона, писал ранее News.ru. Эту функцию планируют запустить в Национальной системе платёжных карт (НСПК) совместно с Центробанком и ассоциацией «Финтех».


#финансы #статистика #переводы
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