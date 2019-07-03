Данные опроса, проведённого среди россиянок, показали, что менее чем у половины семей есть совместные финансы. Пары в России постепенно отказываются от общего бюджета.
10% респонденток считают, что у мужа и жены должны быть собственные средства, 25% поддержали идею разделения трат, а в пользу общих финансов высказались 49%.
При этом порядка четверти участниц опроса заявили, что зарабатывают больше своих супругов, передают
Ранее News.ru писал, что большинство россиян довольны качеством жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Всероссийским фондом изучения общественного мнения (ВЦИОМ).