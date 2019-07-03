https://static.news.ru/photo/ff5f3c2c-9d87-11e9-a535-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Данные опроса, проведённого среди россиянок, показали, что менее чем у половины семей есть совместные финансы. Пары в России постепенно отказываются от общего бюджета.

10% респонденток считают, что у мужа и жены должны быть собственные средства, 25% поддержали идею разделения трат, а в пользу общих финансов высказались 49%.

При этом порядка четверти участниц опроса заявили, что зарабатывают больше своих супругов, передают argumenti.ru .

Ранее News.ru писал, что большинство россиян довольны качеством жилищно-коммунальных услуг. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого Всероссийским фондом изучения общественного мнения (ВЦИОМ).