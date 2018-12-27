Россияне останутся в стране из-за долгов

https://news.ru/storage/news/2b2dd51e4f8d0be54ef524aaa183299c/29ec4fd2-c551-475b-8dd0-8d93c9d85158_850.jpg Александр Авилов /АГН «Москва»

Самой частой причиной невозможности выезда россиян за границу стали долги по кредитам. По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), из 3 млн граждан, которым ограничен выезд из РФ, 863 тыс. являются должниками по кредитам, 558 тыс. — по алиментам и 285 тыс. — за услуги ЖКХ.

«Всего за 11 месяцев текущего года на исполнении в Пограничной службе ФСБ России находилось порядка 7 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации», — передаёт сообщение ФССП ТАСС.

Как ранее писал News.ru, наиболее высокий уровень закредитованности населения среди регионов России зафиксирован в Калмыкии, самый низкий — в Крыму. При этом аналитики отмечают, что темпы прироста розничных кредитов сильно увеличились в последние годы, а уровень роста зарплат незначителен.