Россияне накупили смартфонов на полтриллиона рублей

https://news.ru/storage/news/71a6e9bd4c9ba88f85de741a06405494/288b22a1-dcce-47f8-826c-ed3eed4c4194_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Объём российского рынка смартфонов в 2018 году составил 469 миллиардов рублей, увеличившись на 17%. Наибольший прирост продемонстрировал сегмент смартфонов стоимостью более 40 тысяч рублей (+49%).

Как отмечают ведущие российские ретейлеры и операторы сотовой связи, обладающие розничной сетью, продажи смартфонов в прошлом году увеличились в среднем на 2,5−3%. Онлайн-продаж стало больше на треть.

Средняя цена на смартфон в 2018 году выросла на 17% — до 15,7 тысячи рублей.

Ранее News.ru писал, что юноша из Китая продал чёрным трансплантологам свою почку для того, чтобы купить на вырученные деньги новый iPhone. Молодой человек получил за свой орган 10 тысяч долларов. Однако вторая почка отказала. Теперь его жизнь зависит от аппарата гемодиализа.