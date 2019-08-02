Банки во втором квартале 2019 года выдали на автокредиты 152 миллиарда рублей, что на четверть больше, чем в первом квартале.
Исторический максимум обновило и количество автокредитов — их во втором квартале было взято 202,5 тысяч. Средний размер кредита при этом составляет более 750 тысяч рублей, передаёт РИА
Как писал News.ru ранее, по состоянию на май этого года около 42,3% заёмщиков в России имели два и более кредитов. Согласно данным «Эквифакс», практически 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды. При этом почти у 8% граждан имеется четыре и более кредитов.