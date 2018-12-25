Россияне экономят на новогодних подарках

https://news.ru/storage/news/0e0743dd51a75d581451a57d5469d674/eb048c08-a8b4-4d30-9d3e-59070da70c97_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Средний чек за презенты в этом году снижается

Средняя сумма новогодней предоплаченной банковской карты в 2018-м снижается в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом — до 3000 рублей. Такие карты люди дарят друг другу, и получатель может сам выбрать себе подарок в пределах номинала «пластика». Сами держатели подарочных карт также поменяли свои предпочтения: на новый, 2019, год они предпочитают потратиться в основном на одежду и обувь, тогда как в прошлом году самым популярным подарком были парфюмерия и косметика. Такие данные News.ru предоставили в банке «Русский Стандарт», проанализировав клиентскую активность в преддверии Нового года.

Самый популярный номинал новогодней предоплаченной подарочной карты банков в этом году оказался ниже, чем в прошлом, оценивают в «Русском Стандарте». В 2018-м средняя сумма такого «пластика» составляет 3000 рублей против 5000 рублей годом ранее. В этом году самым популярным подарком самому себе стали одежда и обувь — на покупку этих товаров пришлось 23% от всех операций по предоплаченным новогодним картам. На фоне снижения среднего номинала подарочной карты уменьшается и средний чек за покупки в категории «Одежда и обувь» — до 2421 рубля против 3200 рублей годом ранее. Но тогда на оплату таких операций пришлось 19% транзакций по картам.

На втором месте по популярности категорий применения подарочных карт оказались продуктовые магазины — 15% операций со средним чеком 1381 рубль. В топ-5 также вошли расходы на здоровье и красоту — 7% расходов со средним чеком 1555 рублей, покупка электроники — также 7% и средний чек 2879 рублей.

Данные «Русского Стандарта» в целом подтверждают в компании «Яндекс.Маркет». Там оценивают, что многие россияне действительно на этот Новый год получат в подарок бытовую технику. Так, за три недели декабря 2018-го граждане сделали на 62% больше покупок в этой категории, чем за аналогичный период ноября. Но средний чек в магазинах бытовой техники, по оценкам «Маркета», в декабре уменьшился на 14%, составив 3487 рублей.

Однако в «Яндекс.Маркет» самым популярным подарком для себя и друзей, знакомых и близких называют товары из категории «Спорт и отдых». Интерес ним подскочил за три недели декабря на 113% по сравнению с этим же периодом предыдущего месяца, а количество платежей выросло на 19%. Средний чек составляет 5675 рублей. Повышенным спросом также пользуются косметические товары и товары для взрослых — число покупок поднялось на 30% и 50% соответственно.

Самый высокий средний чек сейчас в магазинах пиротехники, он вырос на четверть с 1 по 20 декабря и достиг 8500 рублей. Количество покупок при этом увеличилось в 20 раз по сравнению с ноябрём, оценивают в «Яндекс.Маркет».