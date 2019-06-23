https://static.news.ru/photo/ff171780-9553-11e9-9d55-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Общая сумма просроченных долгов по ипотечным кредитам выросла за год на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Специалисты бюро кредитных историй «Эвифакс» резюмировали, что просроченная задолженность по ипотеке неуклонно растёт, только за апрель долгов стало больше на 5,4%. На данный момент портфель невыплаченных долгов составляет 80 млрд рублей, сообщает РИА Новост и.

Как писал News.ru ранее, президент России Владимир Путин ответил на вопрос о льготной ипотеке под 6% для многодетных семей. Он подчеркнул, что отсутствие средств на реализацию этой меры является реальной ошибкой правительства.