https://static.news.ru/photo/b594ce2a-a392-11e9-a81f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Примерно 3,5 — 6% российских ипотечников с начала этого года взяли ипотеку в течение квартала после получение потребительского кредита. Об этом следует из опроса различных бюро кредитных историй.

По данным Объединенного кредитного бюро, примерно 25 тысяч россиян в 2019 году взяли потребительский кредит, а затем ипотеку. Доля таких заёмщиков составляет около 6% от общего числа.

О меньшем количестве таких заёмщиков сообщили в «Эквифаксе». По итогам мая доля ипотечных кредитов, для формирования первоначального взноса по которым использовался потребкредит, у них составила 3,5%, сообщает РИА Новости .

Генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин отметил, что доля подобных заёмщиков стабилизировалась на уровне 3,5%. По его словам, этот показатель можно расценивать как положительный шаг, так как наличие первоначального взноса является очень важным при принятии решения о предоставлении ему ипотечного займа.

News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин по итогам прямой линии поручил Минфину и Центробанку устранить нарушения в сфере ипотечных кредитов. Речь, в частности, идёт о необоснованных отказах банков в выдаче ипотек и их реструктуризации семьям, которые имеют право на соцподдержку.