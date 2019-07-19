https://static.news.ru/photo/e827ceb6-aad4-11e9-bbd5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Центробанк оставил в силе поправку к законопроекту о категориях инвесторов, которая вызвала резкую критику со стороны брокеров и банков. Речь идёт о введении запрета на инвестирование в иностранные ценные бумаги для россиян, играющих на бирже, но не имеющих специальной квалификации.

Согласно документу, купить акции, например Apple или Tesla, такие люди смогут только после тестирования, которое покажет, осознают ли они все риски, связанные с подобными капиталовложениями. Таким образом регулятор планирует защитить начинающих участников рынка от возможных убытков.

Изначально все инвесторы будут считаться «особо защищаемыми». В связи с этим им будет доступно ограниченное количество инструментов для инвестиций. Повышение категории будет происходить через повышение квалификации или накопление не менее 400 тысяч рублей. При этом ЦБ допускает повышение этой планки до 1,4 млн рублей.

Поправки касаются только ценных бумаг и не затрагивают валютные операции и покупку драгметаллов.

Брокеры и банки раскритиковали проект, заявив, что от него могут пострадать до 70% новых инвесторов. Поправки создадут для них барьеры и увеличат издержки работающих на финансовом рынке компаний. Кроме того, именно возможность приобретать бумаги иностранных эмитентов привлекают людей на рынок.

Несмотря на это, документ прошёл первое чтение в Госдуме. В настоящее время Банк России проводит обсуждение законопроекта ко второму чтению с участниками рынка, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что платежи российских компаний по внешнему долгу в III квартале 2019 года могут составить $9,3 млрд, в четвёртом — $17,5 млрд. В первом случае сумма на 26% меньше, чем в 2018-м, во втором зафиксировано снижение на 19%.