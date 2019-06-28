https://static.news.ru/photo/77b44cae-9b84-11e9-afa7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

С 1 июля этого года в России вступает в силу новый этап ограничений предельной задолженности россиян по кредитам и займам, взятым на срок до одного года.

Так, общий размер начисляемых процентов и неустоек по договору кредита или займа не сможет превысить сам долг более чем в два раза. По достижении этого лимита банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны прекратить начисления.

Кроме того, с 1 июля предельная ежедневная процентная ставка будет не более 1%. Такое ограничение в первую очередь актуально для микрозайма: теперь его предельная стоимость на срок не более года не превысит 365%.

Президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон о поэтапном ограничении общего размера начисляемых процентов и неустоек по кредиту, срок возврата по которому не превышает одного года.

Как писал News.ru, по состоянию на май этого года около 42,3% заёмщиков в России имели два и более кредитов. Согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс», 20% клиентов банков одновременно обслуживали как минимум три ссуды.