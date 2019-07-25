https://static.news.ru/photo/293fa016-742c-11e9-a6ea-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Россияне, пострадавшие из-за задержек или отмены рейсов в Европу, могут рассчитывать на компенсацию в размере до 600 евро. Об этом сообщили в сервисе по защите прав авиапассажиров AirHelp.

По словам аналитиков, с начала 2019 года было сорвано 100 рейсов, вылетавших из России. При этом данный показатель остался на уровне прошлого года.

Количество пострадавших пассажиров, которым полагается компенсация, предусмотренная законами ЕС, также практически не изменилось и осталось в районе 10 тысяч человек, — приводит РИА Новости сообщение сервиса.

Согласно регламенту ЕС о защите прав авиапассажиров, за задержку вылета на расстояние не более 1,5 тысячи километров пассажиру полагается компенсация в 250 евро. На 400 евро могут рассчитывать те, кто должен был лететь на расстояние до 3,5 тысячи километров. Самая большая компенсация, которая составляет 600 евро, полагается пассажирам рейсов дальностью более 3,5 тысячи километров.

Кроме того, компенсация также должна выплачиваться клиентам, которые опоздали на стыковочный рейс по вине стартовой авиакомпании.

По словам эксперта AirHelp по правам авиапассажиров Евгении Курмачёвой, право на компенсацию зависит от продолжительности фактической задержки рейса и причины его задержки или отмены.

Так, плохая погода или необходимость оказания экстренной медицинской помощи кому-то из пассажиров рейса могут освобождать авиакомпанию от выплат.

Ранее News.ru писал о том, что пассажирам бизнес-класса будут предоставлены особые условия при проверке паспортов в аэропортах России. Пройти регистрацию на рейс те, кто купил билеты бизнес- и первого класса, смогут без очереди в специально предусмотренных окнах. Инициативу уже поддержали в Международной ассоциации аэропортов (МАА), а также в международных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Пулково.