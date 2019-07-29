https://static.news.ru/photo/6b20e6be-b2a4-11e9-94c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Почти треть россиян не могут позволить себе комфортно отдохнуть от работы из-за нехватки финансовых возможностей. Те же, кто решается потратиться, стараются делать это экономно. Такие данные обнародовали специалисты исследовательского центра SuperJob.

Число тех, кто не может позволить себе даже неделю отдыха, составляет 29%, сказано в отчёте экспертов . При этом максимальная сумма, которую среднестатистический россиянин готов потратить на неделю отпуска, составляет 24,6 тысячи рублей. За три года этот показатель вырос всего на 5%.

Самые смелые в формировании отпускного бюджета — мужчины и состоявшиеся в профессиональном плане россияне. Женщины и молодёжь более осторожны в подходе к тратам на отдых.

На первом месте по тратам Москва (29,5 тысячи рублей), далее идут Екатеринбург (28 тысяч) и Пермь (26,8 тысячи). В первой пятёрке также Самара (25,4 тысячи) и Красноярск (26,3 тысячи). Самый низкий отпускной бюджет у жителей Челябинска (22,6 тысячи рублей).

Вместе с тем, цифры не так уж и пессимистичны, отмечают исследователи. Они обращают внимание, что три года назад бюджет среднестатистического россиянина составлял 24,6 тысячи рублей, а отдых не могли себе позволить 41% жителей страны.

Ранее News.ru писал, что большинство россиян не настроены в ближайшее время совершать крупные покупки и брать кредиты в банках. Они уверены, что сейчас с тратами лучше повременить.