https://static.news.ru/photo/0ef50046-ae8a-11e9-8ead-fa163e074e61_1024.jpg Фото: pixabay.com

Более половины россиян живут от зарплаты до зарплаты. При этом 75% граждан не хватает денег на месяц.

Согласно опросу, проведённому сервисом онлайн-кредитования «Робот Займер», 38,4% респондентов заявили, что им не хватает около 10 тысяч рублей до зарплаты, а 6,8% россиян нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей, чтобы не бедствовать в последнюю неделю перед зарплатой. Тысячи рублей не хватает 11,4% граждан, а 10,2% опрошенных были бы довольны лишним 3-4 тысячам.

В то же время 25% россиян заявили, что не нуждаются в дополнительных средствах между зарплатами. При этом только у 5% граждан остаются излишки, чтобы делать сбережения, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что согласно предварительным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), большинство жителей страны зарабатывает 23,5 тысячи рублей в месяц. Такой доход имеют 15–20% трудозанятого населения страны. При этом средний показатель, популярный среди чиновников, достиг 47,7 тысячи рублей в месяц. По словам экспертов, разница между модальной и средней величиной заработка говорит о сохраняющемся неравенстве в обществе.