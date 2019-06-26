Обучение на платных отделениях в государственных российских ВУЗах за последний год подорожало на 15–19% в среднем по стране.
Как пишет газета
При этом, по мнению экспертов, в сентябре цены могут вырасти еще на 15–20% из-за выполнения майских указов президента, согласно которым зарплаты преподавателей должны удерживаться на определённом уровне.
Второй причиной резкого роста цен на обучение стало сокращение бюджетных мест, что вызвало повышенный спрос абитуриентов, которых с каждым годом становится всё больше, на платное обучение.
Ранее News.ru писал о том, что количество бюджетных мест в российских ВУЗах к 2024 году уменьшится на 17% по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз указан в докладе правительства о политике в сфере образования, подготовленном для Федерального собрания. При этом на 15% увеличится количество абитуриентов. Соответственно, шансы бесплатно получить высшее образование значительно уменьшатся.