https://static.news.ru/photo/b76bad8e-986d-11e9-9a70-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Обучение на платных отделениях в государственных российских ВУЗах за последний год подорожало на 15–19% в среднем по стране.

Как пишет газета «Известия » со ссылкой на данные Росстата и Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в мае текущего года один семестр в государственном ВУЗе в среднем обошёлся студентам в 68,9 тысячи рублей.

При этом, по мнению экспертов, в сентябре цены могут вырасти еще на 15–20% из-за выполнения майских указов президента, согласно которым зарплаты преподавателей должны удерживаться на определённом уровне.

Второй причиной резкого роста цен на обучение стало сокращение бюджетных мест, что вызвало повышенный спрос абитуриентов, которых с каждым годом становится всё больше, на платное обучение.

Ранее News.ru писал о том, что количество бюджетных мест в российских ВУЗах к 2024 году уменьшится на 17% по сравнению с 2019 годом. Такой прогноз указан в докладе правительства о политике в сфере образования, подготовленном для Федерального собрания. При этом на 15% увеличится количество абитуриентов. Соответственно, шансы бесплатно получить высшее образование значительно уменьшатся.